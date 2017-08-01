الياس العماري لا يزال يمارس مهامه كرئيس جهة طنجة تطوان وهذه آخر المستجدات ﻿

لا يزال الياس العماري يمارس مهامه كرئيس مجلس جهة طنجة- تطوان -الحسيمة، إلى حدود اللحظة بحيث أنه صباح يوم الخميس 10 غشت الجاري، عقد اجتماعا بمقر المجلس بطنجة مع المستثمر برودان سيرجيو، الرئيس المدير

"شوف تيفي"



لا يزال الياس العماري يمارس مهامه كرئيس مجلس جهة طنجة- تطوان -الحسيمة، إلى حدود اللحظة بحيث أنه صباح يوم الخميس 10 غشت الجاري، عقد اجتماعا بمقر المجلس بطنجة مع المستثمر برودان سيرجيو، الرئيس المدير العام للمؤسسة الإيطالية vercarmodel.

واستعرض رئيس جهة طنجة- تطوان -الحسيمة، خلال الاجتماع، المؤهلات والإمكانيات التي توفرها الجهة للاستثمارات الخارجية، وكذا البنيات التحتية الكبرى التي جعلتها تتبوأ المرتبة الثانية من حيث القوة الاقتصادية في المغرب.

وحسب ما نشره الموقع الإلكتروني لحزب الأصالة والمعاصرة فقد نوه الوفد الإيطالي بما شهدته جهة طنجة- تطوان -الحسيمة من تطورات انعكست على موقعها دوليا، وأعرب الوفد عن رغبة أكيدة في خلق مشاريع استثمارية بالجهة من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين المغرب وإيطاليا وكذا تطوير الشراكات في أفق توسيعها لتشمل مجالات مختلفة.

وأضاف نفس المصدر أن السيد رودان سيرجيو الرئيس المدير العام للمؤسسة أكد أن الاجتماع تطرق إلى مشروع استثماري ضخم يتعلق بخلق نواة صناعية لمختلف أنواع العربات الكهربائية، من شأنها توفير آلاف فرص الشغل لأبناء جهة طنجة تطوان الحسيمة ويخطط المستثمرون الإيطاليون لأن تصير الجهة منطقة لتصدير العربات الكهربائية نحو أوربا وإفريقيا وباقي دول العالم، من خلال الشروع في إنتاج 200000 عربة كهربائية سنويا كمرحلة أولى، في أفق تحول المغرب إلى أحد أكبر الدول المنتجة للعربات الكهربائية في العالم، وذلك عن طريق استخدام مختلف التقنيات التي تتيحها التكنولوجيا الجديدة، واحترام المعايير البيئية بهذا الخصوص.

هذا وقد قدم "العماري" استقالته من كرسي الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة وتم عرضها على المجلس الوطني للحزب للحسم فيها، وتتداول وسائل الإعلام الوطنية وبعض صفحات مواقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" أن "العماري" سيقدم استقالته من رئاسة جهة طنجة تطوان ولحد اللحطة ليس هناك أي خبر رسمي في الموضوع .





