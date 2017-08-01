وكيل الملك بالحسيمة... وفاة الناشط الحقوقي ''نجيب عبدوني'' جاء إثر سقوطه من سطح منزله ﻿

كشف بلاغ لوكيل الملك بمحكمة الإستئناف بمدينة الحسيمة، أنه بعد التحري في واقعة ''وفاة نجيب عبدوني'' صبيحة اليوم الخميس طبقا لأقوال إبنه، فالوفاة كانت نتيجة سقوطه من فوق سطح منزله بالحسيمة.

شوف تيفي





كشف بلاغ لوكيل الملك بمحكمة الإستئناف بمدينة الحسيمة، أنه بعد التحري في واقعة ''وفاة نجيب عبدوني'' صبيحة اليوم الخميس طبقا لأقوال إبنه، فالوفاة كانت نتيجة سقوطه من فوق سطح منزله بالحسيمة.



ووفق البلاغ الذي توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، فقد أكد إبن الهالك ''أن والده كان بسطح المنزل، فطالبه بالنزول وبعد مضي حوالي أربعين دقيقة سمع صوت إرتطام قوي صادر من الشارع، فخرج على الفور، لإستكشاف الأمر ليفاجأ بوالده ساقطا على الأرض، معتبرا أن سقوطه من السطح هو سقوط عرضي وأنه لايشك بتاتا في أسباب الوفاة''.





وأضاف البلاغ، أنه ''تبعا لما نشره أحد المواقع الإلكترونية تحت عنوان ''عاجل..وفاة ثاني ناشط بحراك-الريف''، وتبعا لما تم تداوله أيضا من أخبار في مواقع إلكترونية أخرى ومواقع التواصل الإجتماعي، مفادها أن شخصا توفي اليوم متأثرا بجروح بليغة في الرأس أصيب بها في ظروف غامضة

فإنه تم فتح تحقيق في الحادثة المأساوية للوقوف على حقيقة الموضوع.





