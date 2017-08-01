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رفع ''اللواء الأزرق'' بشاطئ بوزنيقة للسنة الحادية عشرة على التوالي

بتاريــخ : 10 غشت 2017 / 17:07 رفع اللواء الأزرق بشاطئ بوزنيقة للسنة الحادية عشرة على التوالي | مجتمع
رفع ''اللواء الأزرق'' بشاطئ بوزنيقة للسنة الحادية عشرة على التوالي
جرى، اليوم الخميس ، بمناسبة انطلاق ''حملة شواطئ نظيفة 2017 ''، رفع ''اللواء الأزرق'' على مستوى شاطئ بوزنيقة للسنة الحادية عشرة على التوالي.

شوف تيفي:

 

جرى، اليوم الخميس ، بمناسبة انطلاق ''حملة شواطئ نظيفة 2017 ''، رفع ''اللواء الأزرق'' على مستوى شاطئ بوزنيقة للسنة الحادية عشرة على التوالي.

وتم بالمناسبة ، تنظيم حفل أشرف عليه عامل اقليم ابن سليمان السيد مصطفى معزة ،تم خلاله رفع علامة ''اللواء الأزرق'' بحضور ممثلي السلطات المحلية ورؤساء المصالح الخارجية وممثلي المجتمع المدني، ومسؤولي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

و تجدر الاشارة إلى أن علامة ''اللواء الأزرق''، التي تمنحها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحب السمو الملكي الأميرة للا حسناء ، والمؤسسة الدولية للتربية على البيئة، تحصل عليها الشواطئ التي تستجيب للمعايير المعتمدة لجودة مياه الاستحمام والبيئة والتجهيز وتدبير النفايات والتربية البيئية.

ويأتي حصول شاطئ بوزنيقة على علامة ''اللواء الأزرق'' كتتويج لجهد مشترك وتعاون يجمع بين بلدية بوزنيقة وعمالة إقليم ابن سليمان، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح الشرب الذي انخرط في حملة شواطئ نظيفة 2016.

ويتمثل انخراط المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح الشرب، في هذه العملية، في وضع برنامج متنوع يستجيب لحاجيات المصطافين وسلامتهم، والذي يغطي جوانب تهم التهيئة، وتعزيز البنيات التحتية الموجودة التي تشمل مراكز للعلاج، وأخرى ذات طابع تربوي وتجهيزات للسلامة والمراقبة.

وفي المجال البيئي يشمل برنامج المكتب أنشطة ذات طابع تربوي وثقافي وفني ورياضي، والتي تحتضنها قرية التنشيط ومركز التربية والتنمية المستدامة، حيث يتم تحسيس الشباب بأهمية نظافة الشواطئ والحفاظ على البيئة، وخطورة التغيرات المناخية واقتصاد الموارد المائية

على صعيد آخر ، تبث المحطة الاذاعية المتواجدة في الشاطئ على طول اليوم وصلات اعلامية للتحسيس بالتنمية المستدامة و حث المصطافين على الانخراط و المساهمة في نظافة الشاطئ.


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