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عاجل: إنتهاء التحقيق مع ''ناصر الزفزافي'' وزعماء حراك-الريف بسجن عكاشة

بتاريــخ : 10 غشت 2017 / 17:01 عاجل: إنتهاء التحقيق مع ناصر الزفزافي وزعماء حراك-الريف بسجن عكاشة | بوليتيك
عاجل: إنتهاء التحقيق مع ''ناصر الزفزافي'' وزعماء حراك-الريف بسجن عكاشة
كشف عضو بهيئة الدفاع عن معتقلي حراك-الريف، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء المكلف بقضايا حراك الريف، قد أنهى البحث التفصيلي مع ''ناصر الزفزافي'' ورفاقه المعتقلين بسجن عكاشة.


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كشف عضو بهيئة الدفاع عن معتقلي حراك-الريف، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء المكلف بقضايا حراك الريف، قد أنهى البحث التفصيلي مع ''ناصر الزفزافي'' ورفاقه المعتقلين بسجن عكاشة.

وحسب ذات المصدر، فالجميع كان يترقب تتمة جلسة التحقيق التفصيلي بحضور الدفاع لمقارعة الأدلة ومناقشتها بشكل علني طبقا للفصل 214 من قانون المسطرة الجنائية.

وأضاف ذات المصدر، أن الأنظار تحولت اليوم بعد قرار الإنتهاء من التحقيق التفصيلي، إلى قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إما بمتابعة ''ناصر الزفزافي'' ورفاقه وفق التهم الموجهة إليهم أو عدم المتابعة'' حسب ذات المصدر.


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