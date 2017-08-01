بالصور والفيديو.. نقل العديد من التجار إلى المستشفى بإنزكان بعد مسيرة إحتجاجية تطالب بمحاسبة المسؤولين ﻿

خلف منع القوات العمومية صبيحة اليوم الخميس، مسيرة إحتجاجية لتجار البلاستيك الفلاحي والمتلاشيات، نحو عمالة إنزكان، العديد من المصابين ثم نقلهم على وجه السرعة نحو المستشفى الإقليمي للمدينة لتلقي

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خلف منع القوات العمومية صبيحة اليوم الخميس، مسيرة إحتجاجية لتجار البلاستيك الفلاحي والمتلاشيات، نحو عمالة إنزكان، العديد من المصابين ثم نقلهم على وجه السرعة نحو المستشفى الإقليمي للمدينة لتلقي العلاجات الضرورية.

ويواصل التجار إحتجاجاتهم ضد السلطات المحلية والمنتخبة بعد قرار ترحيلهم من المكان الذي يزاولون فيه تجارتهم لعشرات السنين، في إطار تأهيل سوق الثلاثاء بمدينة إنزكان، حيث سبق للتجار المتضررون أن قاموا بأشكال إحتجاجية متكررة ضد القرار.

ويطالب التجار المحتجون، ببعث لجنة تحقيق مركزية حول ما وصفوه بالخروقات التي صاحبت المشاريع التي تعرفها مدينة إنزكان عبر فتح تحقيق مباشر مع المسؤولين الذين تعاقبوا على تسيير المدينة، حيث يرفض التجار إفراغ محلاتهم بدعوى تفويتها لمنعش عقاري معروف لإنشاء منطقة ترفيهية على حد قولهم.





