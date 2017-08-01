 رغم تعليق أنشطته الحزبية من قبل بن كيران.. شبيبة ''البيجيدي'' تحتفي ب ''عبد العزيز أفتاتي'' ﻿
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رغم تعليق أنشطته الحزبية من قبل بن كيران.. شبيبة ''البيجيدي'' تحتفي ب ''عبد العزيز أفتاتي''

بتاريــخ : 10 غشت 2017 / 16:46 رغم تعليق أنشطته الحزبية من قبل بن كيران.. شبيبة البيجيدي تحتفي ب عبد العزيز أفتاتي | بوليتيك
رغم تعليق أنشطته الحزبية من قبل بن كيران.. شبيبة ''البيجيدي'' تحتفي ب ''عبد العزيز أفتاتي''
خصصت شبيبة العدالة والتنمية، بملتقاها الوطني 13 بمدينة فاس يوم أمس الأربعاء، حفل إستقبال خاص، للقيادي بالحزب ''عبد العزيز أفتاتي'' الذي تم تجميد جميع أنشطته داخل الحزب بقرار مباشر من الأمين العام

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خصصت شبيبة العدالة والتنمية، بملتقاها الوطني 13 بمدينة فاس يوم أمس الأربعاء، حفل إستقبال خاص، للقيادي بالحزب ''عبد العزيز أفتاتي'' الذي تم تجميد جميع أنشطته داخل الحزب بقرار مباشر من الأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران.

ورغم تجميد أنشطته في جميع هيئات المصباح، قامت الشبيبة بتنظيم حفل إستقبال خاص، حمل فيه البرلماني السابق المثير للجدل فوق الأكتاف من قبل أعضاء بشبيبة الحزب، حيث طالبو بتراجع الأمانة العامة للحزب عن قرارها بتوقيف أفتاتي.

ولازالت فعاليات الملتقى 13 لشبيبة البيجدي مستمرة منذ إفتتاحه من قبل عبد الإله بن كيران ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الأخير الذي تم تهميشه من طرف الشبيبة عكس بن كيران وأفتاتي الذي خصص لهم إحتفال من نوع خاص.



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