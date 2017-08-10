 بالوثائق. شيخ صوفي جزائري أمام القضاء المغربي بتهمة استعمال وثيقة مزورة ومحاولة الاستيلاء على الزوايا العلوية بالمغرب ﻿
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بالوثائق. شيخ صوفي جزائري أمام القضاء المغربي بتهمة استعمال وثيقة مزورة ومحاولة الاستيلاء على الزوايا العلوية بالمغرب

بتاريــخ : 10 غشت 2017 / 16:05 بالوثائق. شيخ صوفي جزائري أمام القضاء المغربي بتهمة استعمال وثيقة مزورة ومحاولة الاستيلاء على الزوايا العلوية بالمغرب | بوليتيك
بالوثائق. شيخ صوفي جزائري أمام القضاء المغربي بتهمة استعمال وثيقة مزورة ومحاولة الاستيلاء على الزوايا العلوية بالمغرب
بعد الصراع الكبير الذي طال لسنوات عديدة بين ''الشيخ سعيد ياسين'' والشيخ الجزائري ''خالد بن تونس '' انطلقت أخيرا الأبحاث التي أسندتها النيابة العامة إلى الضابطة القضائية المختصة بتاوريرت للتحقق من وثيقة

شوف تيفي

بعد الصراع الكبير الذي طال لسنوات عديدة بين "الشيخ سعيد ياسين" والشيخ الجزائري "خالد بن تونس " انطلقت أخيرا الأبحاث التي أسندتها النيابة العامة إلى الضابطة القضائية المختصة بتاوريرت للتحقق من وثيقة مزورة والتي من المنتظر أن تحسم هذا الصراع ، وبهذا يكون قد دخل ملف الطريقة "العلاوية" منعطفا جديدا بعد التجاذب بين البلدين واتهام جزائريين بمحاولة تسجيل الزوايا باسم الزاوية العلاوية عبر وثيقة مزورة.

وقد توصلت "شوف تيفي " بنسخة من الوثيقة المزورة وبعض الوثائق التي تتعلق بهذه القضية ، ما انتهى الى استدعاء الشيخ الجزائري بعد حلوله بوجدة هذه الأيام ، وإحالته على مصلحة الشرطة القضائية للبحث معه في أمر الوثيقة، كما أحيل في نفس الصدد مغربي منحه الشيخ الجزائري وكالة للتقاضي وإفراغ المقدمين لتعيين آخرين بدلهم، هذا وقد أمرت النيابة العامة لدى استئنافية وجدة بسحب جوازات سفر المتهم لمنعه من مغادرة التراب الوطني إلى حين استكمال البحث واتخاذ القرار المناسب في حقه.

وفي مكالمة هاتفية خص بها "شوف تيفي" أكد الشيخ رضوان ياسين، الناطق الرسمي باسم الطريقة الصوفية العلوية المغربية، عن محاولة الشيخ الجزائري "خالد بن تونس" الاستيلاء والترامي على مقرات زوايا صوفية بالمملكة المغربية، بذريعة أنه هو الشيخ الشرعي لأجل التحكم في أحباس وأملاك الزوايا بالمغرب وضرب صلاحيات مؤسسة إمارة المؤمنين عرض الحائط.

وأضاف "سعيد ياسين" لقناة : "شوف تيفي " أن الزاوية العلاوية نالت الاعتراف رسميا في شخصه عن طريق الجهات المغربية المختصة منذ زمن ، وله من الحجج والوثائق ما يعزز ذلك، وأن الشيخ الجزائري خالد بن تونس، استغل وثيقة مزورة من أجل الاستيلاء على زوايا مغربية والترامي على مقرات الطريقة الصوفية العلوية المغربية،وأن هذا الأخير خطر يهدد المغرب في حقله الديني المتعلق بالمنهج الصوفي الذي يحظى بتقدير كبير من طرف ملك البلاد.

وفي نفس السياق أوضح أن هناك تمويلات خارجية تحاول العبث بشؤون الزوايا الصوفية المغربية لسحب البساط من أمير المؤمنين وأن هناك أجندة جزائرية دخلت على الخط في هذه القضية مستغله الزاوية العلاوية وتواجدها بالمغرب والجزائر ، مشددا على ضرورة البحث مع بعض الزوايا العلاوية بالمغرب ومصدر تمويلاتها التي وصفها بالمشبوهة، واستنكر الشيخ "سعيد ياسين" هذه الممارسات التي تحاول الزج بالصراع السياسي بين الجزائر والمغرب في شؤون دينية ، مؤكدا على ضرورة تدخل الجهات المسؤولة لحماية ثوابت المملكة المغربية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من تورط في هذه القضية وكل من يحاول العبث بإمارة المؤمنين وصلاحيات الملك المعروفة في هذا الباب.

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شوف تيفي وثيقة مزورة المغرب الجزائر

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