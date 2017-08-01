بنت الحوات دارت الروينة بهاذ الأغنية‎ ﻿

أثارت أغنية الفنانة إيمان بنت الحوات الجدل بعد تناولها لموضوع حساس تبيح فيه ضرب الفتيات، الأمر الذي لم يتم تقبله من قبل المستمعين حيث كانت ردودهم سلبية.

"شوف تيفي"

أثارت أغنية الفنانة إيمان بنت الحوات الجدل بعد تناولها لموضوع حساس تبيح فيه ضرب الفتيات، الأمر الذي لم يتم تقبله من قبل المستمعين حيث كانت ردودهم سلبية.

وتقول الفنانة "بنت الحوات" في كلمات الأغنية" ناري على البنات وشحال كامونيات .. لي كلات عصاتو والله حبو لا نساتو.. والله اعز لحكام لعصا تقوى لعظام"، فيما تكلف في كتابة وتلحين الأغنية سعيد الروماني وفي التوزيع عادل الخليفي.

يذكر أن إيمان بنت الحوات من مواليد 1993 بمدينة آسفي، وقد أوضحت سابقا في إحدى خرجاتها الاعلامية أن أغانيها مواضيعها من المجتمع و تحرص دائما على ألا تتجاوز خطوطا معينة احتراما للمتلقي.