بعد معانقتهم حلم الهجرة: ألمانيا ترحل مهاجرين مغاربة ﻿

ارتفعت عمليات ترحيل مواطنين من دول المغرب العربي من ألمانيا إلى بلدانهم الأصلية، بعد أن استنفذوا جميع الفرص المتاحة للبقاء في ألمانيا بطريقة شرعية.

"شوف تيفي"

ارتفعت عمليات ترحيل مواطنين من دول المغرب العربي من ألمانيا إلى بلدانهم الأصلية، بعد أن استنفذوا جميع الفرص المتاحة للبقاء في ألمانيا بطريقة شرعية.



وحسب ما كشف عنه موقع "د.و" الألماني خلال الأسبوع الجاري، ففي النصف الأول من عام 2017، شهدت عمليات ترحيل مواطني الدول المغاربية من ألمانيا إلى بلدانهم ازديادا ملحوظا، إذ بلغت عمليات الترحيل إلى المغرب والجزائر وتونس 623 حالة، ليرتفع العدد إلى ثلاثة أضعاف ما هو مسجل في الفترة ذاتها من العام الماضي.

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وأكد الألماني أن أرقاما رسمية تعود إلى عام 2016، تشير إلى ترحيل 166 مواطنا من دول المغرب العربي الثلاث، وذلك في النصف الأول، و398 شخصا خلال العام كله.