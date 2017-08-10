عاجل وبالصورة.. الموت يُفجع قياديين بحزب العدالة والتنمية ﻿

كشف فرع حركة التوحيد والإصلاح بسيدي سليمان، قبل قليل من يومه الخميس، أن نجل القياديين عزيز كويس وزوجته سميرة علوش، تعرض لحادثة سير بشعة، فارق على إثرها الحياة.

"شوف تيفي"



كشف فرع حركة التوحيد والإصلاح بسيدي سليمان، قبل قليل من يومه الخميس، أن نجل القياديين عزيز كويس وزوجته سميرة علوش، تعرض لحادثة سير بشعة، فارق على إثرها الحياة.

وكتب الفرع في تدوينة على حسابه بالفايسبوك "تلقينا ببالغ الحزن والأسى صباح هذا اليوم نبأ وفاة ابن أخينا عزيز كويس و اختنا سميرة علوش على إثر حادثة سير، و بهذه المناسبة الأليمة يتقدم مكتب منطقة سيدي سليمان باسمه واسم جميع الأعضاء بأحر التعازي و المواساة القلبية للأخ والأخت سائلا الله عز وجل أن يلهمهما الصبر و السلوان و أن يسكن الفقيد فسيح جناته. فلله ما أعطى وله ما أخذ وإنا لله وانا إليه راجعون".

تجدر الإشارة إلى أن عزيز كويس هو قيادي بارز بحزب العدالة والتنمية وإطار سابق بمندوبية الصحة بسيدي سليمان، وهو زوج سميرة علوش التي تشغل منصب عضو بحهة الرباط سلا عن حزب المصباح.