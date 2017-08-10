بالصورة.. وفاة ''ناشط حقوقي'' في حادث مأساوي أمام منزله بالحسيمة ﻿

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توفي اليوم الناشط الحقوقي "نجيب عبدوني" رحمة الله عليه، في حادث مأساوي قرب منزله بمدينة الحسيمة صبيحة اليوم الخميس.
وحسب مصادرنا من الحسيمة ، فالراحل معروف وسط ساكنة الحسيمة بالإستقامة والدفاع عن الشأن العام، و لاتربطه أية علاقة بالإحتجاجات التي شهدتها مدينة الحسيمة طيلىة شهور، حيث نفت ذات المصادر مشاركته في أي وقفة إحتجاجية بمنطقة الريف .
وأوضحت ذات المصادر، أن الراحل الذي كان يشتغل قيد حياته كإطار بنكي ومنسق في الهيأة الوطنية لحماية المال العام، لاتربطه أية علاقة من قريب أو بعيد بنشطاء حراك-الريف.