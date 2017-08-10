 بالصورة.. وفاة ''ناشط حقوقي'' في حادث مأساوي أمام منزله بالحسيمة ﻿
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بالصورة.. وفاة ''ناشط حقوقي'' في حادث مأساوي أمام منزله بالحسيمة

بتاريــخ : 10 غشت 2017 / 14:30 بالصورة.. وفاة ناشط حقوقي في حادث مأساوي أمام منزله بالحسيمة | بوليتيك
بالصورة.. وفاة ''ناشط حقوقي'' في حادث مأساوي أمام منزله بالحسيمة
توفي اليوم الناشط الحقوقي ''نجيب عبدوني'' رحمة الله عليه، في حادث مأساوي قرب منزله بمدينة الحسيمة صبيحة اليوم الخميس.

شوف تيفي

توفي اليوم الناشط الحقوقي "نجيب عبدوني" رحمة الله عليه، في حادث مأساوي قرب منزله بمدينة الحسيمة صبيحة اليوم الخميس.

وحسب مصادرنا من الحسيمة ، فالراحل معروف وسط ساكنة الحسيمة بالإستقامة والدفاع عن الشأن العام، و لاتربطه أية علاقة بالإحتجاجات التي شهدتها مدينة الحسيمة طيلىة شهور، حيث نفت ذات المصادر مشاركته في أي وقفة إحتجاجية بمنطقة الريف .

وأوضحت ذات المصادر، أن الراحل الذي كان يشتغل قيد حياته كإطار بنكي ومنسق في الهيأة الوطنية لحماية المال العام، لاتربطه أية علاقة من قريب أو بعيد بنشطاء حراك-الريف.

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الريف عبدوني الحسيمة الوفاة شوف تيفي

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