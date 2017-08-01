هذه هي حصيلة محاربة ظاهرة ''التفحيط'' الخطيرة بالسيارات بمدينة طنجة ﻿

أوقفت عناصر شرطة المرور بمؤازرة فرق الأبحاث للأمن العمومي و الشرطة القضائية، خلال الأسبوع الجاري في ساعات متأخرة من الليل سائقي سيارات تم ضبطهم يسوقون سياراتهم بسرعةً مفرطة معرضين حياة المواطنين

"شوف تيفي"



أوقفت عناصر شرطة المرور بمؤازرة فرق الأبحاث للأمن العمومي و الشرطة القضائية، خلال الأسبوع الجاري في ساعات متأخرة من الليل سائقي سيارات تم ضبطهم يسوقون سياراتهم بسرعةً مفرطة معرضين حياة المواطنين للخطر و مستعملي الطريق باستخدام ما يسمى "التفحيط "



وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فقد عبأت ولاية أمن طنجة مصالحها الأمنية لزجر هذه الظاهرة باتباع استراتيجية أمنية محكمة مكنت من توقيف سيارة من نوع كولف بولو سوداء اللون يسوقها شاب يدعى "م.م" من مواليد 1998 بطنجة، وسيارة من نوع كولف 2 سوداء اللون يسوقها المدعو "ح.ر" من مواليد سنة 1993 ، وسيارة من نوع رونو كليو يسوقها "ع.س"،و سيارة من نوع مرسيدس رمادية اللون.



وأكد المصدر ذاته أن الجميع، سيتم عرضهم أمام أنظار النيابة العامة المختصة فور انتهاء إجراءات البحث، بينما تم إيداع السيارات بالمحجز البلدي .