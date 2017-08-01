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هام للمغاربة: طقس حار جدا يصل إلى 45 درجة بهذه المناطق

بتاريــخ : 10 غشت 2017 / 14:24 هام للمغاربة: طقس حار جدا يصل إلى 45 درجة بهذه المناطق | مجتمع
هام للمغاربة: طقس حار جدا يصل إلى 45 درجة بهذه المناطق
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية بانخفاض ملموس في درجات الحرارة، وذلك بمناطق سوس والشياظمة والأقاليم الجنوبية، مع أجواء حارة نسبيا إلى حارة

"شوف تيفي":و م ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية بانخفاض ملموس في درجات الحرارة، وذلك بمناطق سوس والشياظمة والأقاليم الجنوبية، مع أجواء حارة نسبيا إلى حارة بالجنوب الشرقي للبلاد وشرق الأقاليم الجنوبية وبالسهول المتواجدة غرب الأطلس.

 كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة على الواجهة المتوسطية مع نزول قطرات مطرية متفرقة.

وستظهر سحب غير مستقرة شيئا ما فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية، خلال الظهيرة والمساء، مع تساقط زخات مطرية رعدية ضعيفة ومحلية، فضلا عن انتشار سحب أخرى آتية من الجنوب وأحيانا كثيفة فوق الأقاليم الجنوبية، حيث يحتمل نزول زخات مطرية متفرقة ستكون محليا رعدية.

 وستهب الرياح قوية شيئا ما إلى أحيانا قوية من الشرق بمنطقة طنجة، وضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي للبلاد وبجنوب المنطقة الشرقية، بينما ستهب من القطاع الشمالي وأحيانا من الغرب بباقي الأرجاء.

وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين 14 و19 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وبشمال غرب البلاد، وما بين 19 و24 درجة بالواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والشياظمة وسوس وسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت وغرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 24 و29 بالجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 29 و33 درجة بشرق الأقاليم الجنوبية وبأقصى الجنوب الشرقي.

أما درجات الحرارة العليا فستتراوح ما بين 40 و45 درجة بشرق وداخل الأقاليم الجنوبية وكذا بأقصى الجنوب الشرقي، وما بين 35 و40 درجة بسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت وهضاب الفوسفاط ووالماس والسايس والجنوب الشرقي وبداخل كل من مناطق سوس واللوكوس والغرب، وما بين 30 و35 درجة بالمنطقة الشرقية وبداخل مناطق الشاوية ودكالة وعبدة والشياظمة، وما بين 25 و30 درجة بمنطقة طنجة وشرق الساحل المتوسطي وبسهول المحيط الأطلسي، وما بين 22 و28 درجة بغرب الواجهة المتوسطية وبمرتفعات الأطلس.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا بمنطقة البوغاز وبين الدار البيضاء والصويرة، وهائجا إلى قوي الهيجان ليصبح تدريجيا هائجا في الصباح بين الصويرة وكاب بارباس، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

 

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