عاجل.. سقوط طائرة بالجزائر..وهذا عدد القتلى ﻿

كشف تليفزيون ''النهار'' الجزائري قبل قليل من يومه الخميس، عن مقتل أربعة أشخاص بينهم صحفي في سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة الطاسيلي من نوع Bell 206 بضاحية ''الدكاكنة'' التابعة لبلدية ''الدويرة'' غربي العاصمة.

"شوف تيفي"



كشف تليفزيون "النهار" الجزائري قبل قليل من يومه الخميس، عن مقتل أربعة أشخاص بينهم صحفي في سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة الطاسيلي من نوع Bell 206 بضاحية "الدكاكنة" التابعة لبلدية "الدويرة" غربي العاصمة.

وحسب موقع قناة "النهار" فاستنادا لمعلوماته فإنّ حادث سقوط المروحية وقع في حدود العاشرة و20 دقيقة من صباح اليوم، ولم يتسن إلى غاية كتابة هذه السطور، معرفة ملابسات الحادث، بينما جرى تأكيد مقتل أربعة أشخاص.



وأفاد الموقع أن من بين ضحايا طاقم المروحية المتحطمة بالدويرة مصور صحفي كان يقوم بتصوير خط السكة الحديدية الرابط بين ضاحية زرالدة والعاصمة.