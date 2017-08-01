بالفيديو.. محجبة من أصول إسبانية فضحات الإدارات العمومية بالمغرب ﻿

نشرت بعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير، التقطته سيدة محجبة من أصول إسبانية وهي تفضح واقع الإدارات العمومية بالمغرب.

"شوف تيفي"

نشرت بعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير، التقطته سيدة محجبة من أصول إسبانية وهي تفضح واقع الإدارات العمومية بالمغرب.

وعبرت السيدة المحجبة عن غضبها الشديد من غياب الموظفين بإدراة عمومية، وهو ما جعل العشرات من النشطاء المغاربة يتفاعلون معها بكثافة، موضحين أن الإدارات العمومية بالمغرب تعرف العديد من التجاوزات التي لا تكون في صالح المواطن الذي تتأخر مصالحه بسبب تهاون بعض الموظفين.

واستغل نشطاء الفرصة للتأكيد على أن الخطاب الملكي الأخير كان تنبيها لهؤلاء الموظفين، بعد أن ربط المسؤولية بالمحاسبة.