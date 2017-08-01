بعد العقوبات..روسيا تبادل الطائرات العسكرية ''سوخوي'' بالمواد الغذائية ﻿

قال مسؤول إندونيسي، إن بلاده ستقايض زيت النخل والبن والشاي بمقاتلات روسية، للاستفادة من عقوبات جديدة فرضت على موسكو.

شوف تيفي:وكالات



قال مسؤول إندونيسي، إن بلاده ستقايض زيت النخل والبن والشاي بمقاتلات روسية، للاستفادة من عقوبات جديدة فرضت على موسكو.



وأعلن متحدث باسم وزارة التجارة الإندونيسية، بأن أندونيسيا وقعت الأسبوع الماضي مع موسكو مذكرة تفاهم لشراء 11 مقاتلة من طراز سوخوي مقابل الحصول على سلعا أساسية، إذ قال مارولوب ناينغولان لوكالة "فرانس برس" " انطلقت الفكرة منذ العام الماضي، حيث اقترح البعض على إندونيسيا مقايضة الطائرات بسلع رئيسية غذائية لدينا".



وتستهدف العقوبات الجديدة التي أقرها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة روسيا بسبب تدخلها المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأميركية وضم منطقة القرم الأوكرانية، حيث قال وزير التجارة الإندونيسي، انغرتياستو لوكيتا، إن العقوبات التي أجبرت روسيا على البحث عن أسواق جديدة، يمكن أن تشكل خبرا سارا بالنسبة لإندونيسيا.

وصرح في موسكو الأسبوع الماضي "هذه هي الفرصة التي لا ينبغي لنا أن لا نفوتها، وقال إن الاتفاق الذي يجب أن ينال موافقة الجهات المعنية في البلدين يمكن أن يمهد الطريق لمزيد من الاتفاقات الثنائية تمتد إلى الطاقة والطيران.



ولم يتم توضيح قيمة المبادلات أو المهل التي سيتم العمل بموجبها، حيث تتزامن هذه المعلومات مع قيام وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء بزيارة إلى إندونيسيا تستغرق يومين.