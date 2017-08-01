وفاة سجين من غينيا بيساو بمركز استشفائي بفاس ﻿

أعلنت إدارة السجن المحلي رأس الماء بفاس عن وفاة النزيل نيا داسيلفا فريديريكو المنحدر من غينيا بيساو، منتصف ليلة أمس الأربعاء، بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بنفس المدينة.

"شوف تيفي"+" و م ع"

أعلنت إدارة السجن المحلي رأس الماء بفاس عن وفاة النزيل نيا داسيلفا فريديريكو المنحدر من غينيا بيساو، منتصف ليلة أمس الأربعاء، بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بنفس المدينة.

وذكر بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الخميس، أن النزيل المتوفى، البالغ من العمر 40 سنة، كان محكوما عليه بخمس سنوات سجنا نافذا بتهم تتعلق بحيازة المخدرات ونقلها ومحاولة تصديرها والاتجار الدولي في المخدرات الصلبة.

وأوضح البلاغ أنه سبق لإدارة المؤسسة السجنية أن قامت بعرض النزيل المتوفى على طبيب المؤسسة وإخضاعه للفحوصات بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بفاس، وذلك بعد أن ظهرت عليه بعض الأعراض المرضية.

وحسب المصدر ذاته، تم إعلام السلطات المختصة وكذا المصالح القنصلية للبلد الذي ينحدر منه السجين المتوفى وفقا لما ينص عليه القانون.