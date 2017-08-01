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بعد عطلة البرلمان..الحكومة تعلق إجتماعاتها في إنتظار الخطاب الملكي

بتاريــخ : 10 غشت 2017 / 13:58 بعد عطلة البرلمان..الحكومة تعلق إجتماعاتها في إنتظار الخطاب الملكي | بوليتيك
بعد عطلة البرلمان..الحكومة تعلق إجتماعاتها في إنتظار الخطاب الملكي
كشف مصدر حكومي أن الحكومة ستعلق مجلسها وإجتماعاتها الأسبوعية، إلى مابعد 20 غشت الجاري الذي يصادف ذكرى ثورة الملك والشعب، والتي يرتقب أن يوجه فيها الملك محمد السادس خطابا للشعب المغربي.

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كشف مصدر حكومي أن الحكومة ستعلق مجلسها وإجتماعاتها الأسبوعية، إلى مابعد 20 غشت الجاري الذي يصادف ذكرى ثورة الملك والشعب، والتي يرتقب أن يوجه فيها الملك محمد السادس خطابا للشعب المغربي.

ووفق ذات المصدر، ينتظر أن تعود الحكومة لعقد مجالسها الأسبوعية بعد الخطاب الملكي المنتظر يوم 20 غشت، حيث سيجتمع أعضاء الحكومة للنظر في التوجيهات الملكية التي سيتضمنها الخطاب.

وأوضح ذات المصدر، أن أعضاء الحكومة الغير معنيين بأوراش ومشاريع منارة الحسيمة، بينهم من بدأ عطلته الصيفية بشكل رسمي منذ أيام، فيما آخرون فضلوا التردد على أسرهم بين الفينة والأخرى، بمراكز سياحية شاطئية بمدن شمال المملكة.

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