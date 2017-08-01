فيديو يهز أبناء البيضاء: شفار عندو جنوية كبيرة شدوه في الشارع وبد كيزاوك ''ها العار'' ﻿

أشعل مقطع فيديو يوثق لحظة قيام مواطنين بالقبض على لص، صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لمضمونه الخطير، والذي يظهر لحظة تعنيف لص، تم ضبطه يعترض سبيل مواطن تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

"شوف تيفي":

أشعل مقطع فيديو يوثق لحظة قيام مواطنين بالقبض على لص، صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لمضمونه الخطير، والذي يظهر لحظة تعنيف لص، تم ضبطه يعترض سبيل مواطن تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

ويظهر هذا الفيديو الذي جرت فصوله يومه الخميس بمدينة الدار البيضاء، اللص وهو يناشد مواطنين بالتوقف عن ضربه وتعنيفه، مؤكدا بأن السلاح الأبيض الذي تم حجزه بحوزته، هو من أجل حماية نفسه وليس للاعتداء على الأبرياء.

وتفاعل النشطاء المغاربة مع الفيديو وخاصة البيضاويين منهم، حيث عبر العديد منهم عن صدمتهم الكبيرة بسبب حجم السلاح الأبيض الذي تم حجزه لدى اللص، موضحين أن العديد من الأحياء بالعاصمة الاقتصادية كحي مولاي رشيد وسيدي عثمان وسباتة ودرب غلف وليساسفة، شهدت خلال الآونة الأخيرة أفعال إجرامية نفدها خارجون عن القانون وراح ضحيتها مواطنون أبرياء تعرضوا للطعن والسرقة.

ونظرا لاحتواء الفيديو على عبارات نابية فإن "شوف تيفي" تجنبت نشره مع المادة الإخبارية.