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بعد الملك سلمان...رؤساء ثلاث دول إفريقية يصلون المغرب لقضاء العطلة الصيفية

بتاريــخ : 10 غشت 2017 / 13:05 بعد الملك سلمان...رؤساء ثلاث دول إفريقية يصلون المغرب لقضاء العطلة الصيفية | بوليتيك
بعد الملك سلمان...رؤساء ثلاث دول إفريقية يصلون المغرب لقضاء العطلة الصيفية
في إعادة لنسخة الصيف الماضي، أضحت المملكة المغربية الوجهة المفضلة للعديد من زعماء العالم لقضاء العطلة الصيفية رفقة أسرهم ومسؤولي دولهم، للإستمتاع بالمؤهلات الطبيعية والبحرية التي تنفرد بها

شوف تيفي

في إعادة لنسخة الصيف الماضي، أضحت المملكة المغربية الوجهة المفضلة للعديد من زعماء العالم لقضاء العطلة الصيفية رفقة أسرهم ومسؤولي دولهم، للإستمتاع بالمؤهلات الطبيعية والبحرية التي تنفرد بها المملكة.

وبعد أسابيع من وصول الملك سلمان بن عبد العزيز لمدينة طنجة، رفقة وفد هام من الأسرة الحاكمة للمملكة العربية السعودية، وصل العديد من زعماء الدول الإفريقية ومسؤولين كبار في دواليب دولتهم لقضاء العطلة الصيفية بالمغرب.

ووفق إفادة مصدر مطلع، فقد حل رئيس دولة البنين "باتريس تالون" مساء الثلاثاء الماضي بمطار الرباط، لقضاء أيام من عطلته الصيفية بالمغرب رفقة أسرته، حيث قام يوم أمس بزيارة متحف محمد السادس للفن المعاصر بالعاصمة الرباط.

وإستنادا لذات المصدر، وصُول الرئيس البينيني، يأتي بعد أيام على وصول كل من الرئيس الأنغولي "علي بانغو" والسوداني "عمر البشير" للمغرب، في إطار زيارات خاصة للمغرب وبخاصة مدن شمال المملكة التي تعرف إقبالا وطنيا ودوليا على شواطئها ومنتجعاتها السياحية من قبل شخصيات من مختلف دول المعمور.

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