 فضيحة تهز هذه المدينة المغربية: 15 قاصرا مارسوا الجنس على حمارة مسعورة..وما وقع لهم بعد ذلك لا يصدق ﻿
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فضيحة تهز هذه المدينة المغربية: 15 قاصرا مارسوا الجنس على حمارة مسعورة..وما وقع لهم بعد ذلك لا يصدق | حوادث و حقوق

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فضيحة تهز هذه المدينة المغربية: 15 قاصرا مارسوا الجنس على حمارة مسعورة..وما وقع لهم بعد ذلك لا يصدق

بتاريــخ : 10 غشت 2017 / 12:56 فضيحة تهز هذه المدينة المغربية: 15 قاصرا مارسوا الجنس على حمارة مسعورة..وما وقع لهم بعد ذلك لا يصدق | حوادث و حقوق
فضيحة تهز هذه المدينة المغربية: 15 قاصرا مارسوا الجنس على حمارة مسعورة..وما وقع لهم بعد ذلك لا يصدق
اهتز دوار بمنطقة مشرع بلقصيري ضواحي سيدي قاسم على وقع فضيحة من العيار الثقيل، أبطالها 15 قاصرا ، أصيبوا بداء السعار عقب تناوبهم على ممارسة الجنس على أنثى حمار مصابة بهذا الداء.

"شوف تيفي"

اهتز دوار بمنطقة مشرع بلقصيري ضواحي سيدي قاسم على وقع فضيحة من العيار الثقيل، أبطالها 15 قاصرا ، أصيبوا بداء السعار عقب تناوبهم على ممارسة الجنس على أنثى حمار مصابة بهذا الداء.

وحسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية وطنية يومه الخميس، فإن الأطفال القاصرين، وفور إصابتهم بمرض السعار، تم نقلهم إلى المكتب الصحي بمشرع بلقصري، والذي تلقوا به العلاجات الضرورية.

وأكدت المصادر أن السلطات المحلية وفور علمها بالواقعة، اتخذت الإجراءات اللازمة، حيث تم فتح تحقيق، بالإضافة إلى قتل أنثى الحمار، بينما قامت أسر بنقل أطفالها للمركز الصحي للتأكد من عدم ممارستهم الجنس على "الحمارة".

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