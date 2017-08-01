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جد خطير: حضيو راسكم البنات: عصابة إجرامية على سيارة استهدفت النساء ليلا وقامت باغتصابهن بأصيلة+تفاصيل مرعبة

بتاريــخ : 10 غشت 2017 / 12:47 جد خطير: حضيو راسكم البنات: عصابة إجرامية على سيارة استهدفت النساء ليلا وقامت باغتصابهن بأصيلة+تفاصيل مرعبة | حوادث و حقوق
جد خطير: حضيو راسكم البنات: عصابة إجرامية على سيارة استهدفت النساء ليلا وقامت باغتصابهن بأصيلة+تفاصيل مرعبة
تمكنت مصالح الأمن بمدينة أصيلة التابعة لولاية أمن طنجة من تفكيك عصابة إجرامية مختصة في السرقات بالعنف في حق النساء تتكون من شخصين، ويتعلق الأمر بـ '' ع.ج'' البالغ من العمر 36 سنة، و ''ع.أ'' البالغ من العمر

"شوف تيفي"

تمكنت مصالح الأمن بمدينة أصيلة التابعة لولاية أمن طنجة من تفكيك عصابة إجرامية مختصة في السرقات بالعنف في حق النساء تتكون من شخصين، ويتعلق الأمر بـ " ع.ج" البالغ من العمر 36 سنة، و "ع.أ" البالغ من العمر 28 سنة .

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن المعنيين بالأمر ينحدران من الجماعة القروية سيدي اليماني، كانا يستهدفان الفتيات في ساعات متأخرة من الليل و يتظاهران برغبتهما في نسج علاقة صداقة معهن مستعملين في ذلك سيارة الكراء من نوع داسيا بيضاء اللون، وما أن ينعزلا بهن في أماكن مظلمة أو بعيدة عن أطراف المدينة يسلبا حليهن وهواتفهن النقالة و جميع الأشياء الثمينة المتواجدة بحوزتهن، وفي حالة المقاومة يعمدا إلى الاعتداء عليهن جنسيا، إذ أكدت ضحيتان تعرضهما لعملية الاغتصاب الشيء الذي عززته التقارير الطبية.

وأوضح المصدر ذاته بأنه وبعد تجميع المعطيات حول الجناة و إجراء أبحاث ميدانية من قبل فرقة الأبحاث باستغلال أوصاف المعنيين بالأمر خصوصا وأن أحدهما يحمل ندوبا بوجهه و مميزات السيارة المستعملة، تم ضبطها بأحد شوارع المدينة و بعد عرضهما على مجموعة من الضحايا تم التعرف عليهما بكل سهولة.

وأكد ذات المصدر أن الموقوفان سيتم تقديمهما أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة من أجل تورطهما في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية و تعدد السرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض .

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