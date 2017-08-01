فضيحة وبالفيديو..شوفو الشواذ كيف كيتواصلو مع زبناءهم وسط مدينة الدار البيضاء والقضية فيها 50 درهم لممارسة الجنس ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو، يظهر مجموعة من الكتابات التي تم وضعها على جدران مراحيض توجد وسط مدينة الدار البيضاء والتي قام بكتابتها شواذ من أجل استدراج زبناء لممارسة الجنس مقابل 50 درهما.

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بمقطع فيديو، يظهر مجموعة من الكتابات التي تم وضعها على جدران مراحيض توجد وسط مدينة الدار البيضاء والتي قام بكتابتها شواذ من أجل استدراج زبناء لممارسة الجنس مقابل 50 درهما.

وحسب المعطيات الخاصة و بالفيديو، فإن أصحاب المقاهي، عبروا عن استيائهم الشديد وغضبهم بسبب استخدام الشواذ جدران المراحيض لكتابة أرقام هواتفهم وعناوين حساباتهم الشخصية بالفايسبوك، وذلك من أجل التواصل مع الراغبين في ممارسة الجنس معهم مقابل المبلغ المذكور.

وأكدت هذه المعطيات أن أصحاب المقاهي وبالرغم من محاولاتهم لوضع حد لمثل هذه الممارات لكن أعمال الصيانة والإصلاح تم تخريبها وتشويهها بكتابة جديدة تحتوي عبارات نابية.