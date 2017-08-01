بالفيديو.. الرصاص يفزع ساكنة مدينة مكناس وهذا هو السبب ؟؟ ﻿

عاشت ساكنة مدينة مكناس حالة من الهلع بعد الحملة التي شنتها الجماعة الحضرية ضد الكلاب الضالة، حيث قتلت هذه الأخيرة رميا بالرصاص في الساعات الأولى من يومه الخميس، الأمر الذي أفزع المواطنين وتسبب في

"شوف تيفي"

عاشت ساكنة مدينة مكناس حالة من الهلع بعد الحملة التي شنتها الجماعة الحضرية ضد الكلاب الضالة، حيث قتلت هذه الأخيرة رميا بالرصاص في الساعات الأولى من يومه الخميس، الأمر الذي أفزع المواطنين وتسبب في ازعاجهم.

وقد احتجت الساكنة على مستخدمي الجماعة الحضرية لاختيارهم هذه الطريقة التي تثير الرعب وسط الأطفال وتؤثر على راحتهم، نظرا لأن الطلقات النارية كانت قوية وقريبة من المساكن.

وندد أحد الساكنة بالطريقة الوحشية التي اعتمدتها الجماعة لقتل الكلاب قائلا لـ"شوف تيفي": "ناس معجبهمش الحال وكلشي قال بلي هذا منكر وماخاصش الكلاب تقتل هاكا"، وأضاف " كنا كنعانيو من الكلاب الضالة لكن كان ممكن يكون موتهم أرحم من القتل بالرصاص".

يذكر أن الطريقة المعتمدة في القتل لا تتناسب مع الشروط الأمنية ولا المهنية في التعامل الإنساني مع الحيوانات ، فمن الواجب الاعتماد على الطرق الحديثة للتخلص من الكلاب الضالة التي تزعج الساكنة وتحافظ على تعامل مناسب مع الكائن الحيواني.