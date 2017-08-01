ملك السعودية يشكر محمد السادس بعد إشادته بجهود الحكومة السعودية في خدمة الحجاج ﻿

أعرب الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عن شكره وتقديره للملك محمد السادس، بخصوص إشادته بجهود الحكومة السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

"شوف تيفي"

أعرب الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عن شكره وتقديره للملك محمد السادس، بخصوص إشادته بجهود الحكومة السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، يوم أمس الأربعاء، إن الملك سلمان أعرب عن شكره وتقديره للملك لما عبر عنه في رسالته الموجهة إلى الفوج الأول من الحجاج المغاربة المتوجهين إلى الديار المقدسة، و"تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، التي أشاد فيها الملك محمد السادس بجهود حكومة المملكة العربية السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وتوفير كل أسباب الراحة لهم".

وقال الملك سلمان، تضيف الوكالة، "إن هذه الرسالة إنما تعكس عمق العلاقة الأخوية بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين، وتعبر عن تقدير الملك محمد السادس لكل ما تبذله المملكة من إمكانات وما توفره من قدرات لتمكين ضيوف الرحمن من أداء حجهم ونسكهم براحة واطمئنان".