 مفاجأة كبرى: بعد الحكم على والدها ب15سنة بتهمة اغتصابها ،أكدت القاصر أمام المحكمة أن الأمر مجرد "كذبة" للانتقام من والدها بتنسيق مع أمها وها التفاصيل ﻿
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مفاجأة كبرى: بعد الحكم على والدها ب15سنة بتهمة اغتصابها ،أكدت القاصر أمام المحكمة أن الأمر مجرد "كذبة" للانتقام من والدها بتنسيق مع أمها وها التفاصيل

بتاريــخ : 10 غشت 2017 / 11:24 مفاجأة كبرى: بعد الحكم على والدها ب15سنة بتهمة اغتصابها ،أكدت القاصر أمام المحكمة أن الأمر مجرد كذبة للانتقام من والدها بتنسيق مع أمها وها التفاصيل | حوادث و حقوق
مفاجأة كبرى: بعد الحكم على والدها ب15سنة بتهمة اغتصابها ،أكدت القاصر أمام المحكمة أن الأمر مجرد "كذبة" للانتقام من والدها بتنسيق مع أمها وها التفاصيل
عاقبت غرفة الجنايات الأولى بمحكمة الاستئناف بطنجة، أبا قام بهتك عرض ابنته بالعنف ، وحكمت عليه ب15 سنة سجنا نافذا مع تعويض مالي يؤديه لفائدة الضحية ، بعد أن واجهته بتهم تتعلق بزنا المحارم واغتصابها

"شوف تيفي"

عاقبت غرفة الجنايات الأولى بمحكمة الاستئناف بطنجة، أبا قام بهتك عرض ابنته بالعنف ، وحكمت عليه ب15 سنة سجنا نافذا مع تعويض مالي يؤديه لفائدة الضحية ، بعد أن واجهته بتهم تتعلق بزنا المحارم واغتصابها واستغلالها جنسيا تحت التهديد والضرب والجرح في حق الزوجة.

وحسب مصادر "الصباح" مثل المتهم "ش.ح" وهو متزوج وله طفلان، أمام الهيأة في حالة اعتقال، حيث قررت المحكمة مناقشة الملف بعد أن تأكدت من استكماله لكافة الشروط القانونية وأصبح جاهزا ، مما أتاح الفرصة أمام الدفاع لتقديم العديد من الدفوعات الشكلية في ما يخص فصول المتابعة، التي اعتبرها مجحفة في حق موكله وتستدعي اعادة التكييف ، بالاضافة إلى إدلائه بتنازلات الزوجة عن شكايتها وشهادة طبية تثبت أن الطفلة مازالت بكرا.

كما استمعت الهيأة إلى المتهم ، الذي نفى كل الاتهامات الموجهة إليه، مبرزا ان تصريحاته السابقة جاءت نتيجة الضغط الذي مورس عليه وحاجته الماسة لإجراء عملية جراحية، مؤكدا للهيأة أن الاتهامات التي وجهتها له زوجته كانت "كيدية" نتيجة العلاقة المتدهورة بينهما.

وحسب ما ذكر نفس المصدر المفاجأة الكبرى كانت عندما تراجعت البنت الضحية عن أقوالها المثبتة بمحاضر الإستماع، وأكدت أمام الهيأة بكل جرأة أن الأمر كان مجرد كذبة للانتقام من أبيها ، بالرغم من تصريحاتها التي أدلت بها للضابطة القضائية ، وسردت خلالها كل تفاصيل الاعتداء ، وهو مادفع ممثل النيابة العامة إلى مواجهتها بلهجة شديدة، رافضا الأخذ بأقوالها وتنازل والدتها، بعد ذلك ، قررت المحكمة إدخال الملف للمداولة ، لتصدر بعدها حكمها بإدانة المتهم الذي خرج إلى محبسه مطأطأ الرأس لتنفيذ العقوبة بدون أن يبدي أي رد فعل ضد الحكم الصادر في حقه، فيما انهارت الزوجة والبنت بعد مغادرتهما قاعة المحكمة.

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شوف تيفي اغتصاب قاصر

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