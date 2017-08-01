بعد وفاة راقصة مغربية واعتزال أخرى: إعدام راقصة مصرية شنقا تورطت في جريمة قتل ﻿

بعد وفاة الراقصة المصرية من أصول مغربية غزل نتيجة خطأ طبي في عملية إجهاض، وإعلان الراقصة برديس اعتزالها، أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، أمس الأربعاء، حكماً بالإعدام شنقا للراقصة أميمة ومساعدها،

"شوف تيفي"

بعد وفاة الراقصة المصرية من أصول مغربية غزل نتيجة خطأ طبي في عملية إجهاض، وإعلان الراقصة برديس اعتزالها، أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، أمس الأربعاء، حكماً بالإعدام شنقا للراقصة أميمة ومساعدها، والسجن المؤبد لوالدتها وشقيقتها لاشتراكهم جميعا في قتل خادمة الراقصة.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام مصرية فإن القضية تعود لثلاث سنوات عندما اشتركت الراقصة ومساعدها ووالدتها وشقيقتها، بقتل الخادمة، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بعد ضربها بأدوات رياضة، وسكبوا عليها الماء المغلي وأحرقوا جسدها بالكامل.

وأوضحت ذات المصادر أن قتل الخادمة، كان لإجبارها على الاعتراف بارتكاب جريمة سرقة لم ترتكبها.