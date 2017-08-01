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الأمن الإسباني في حيرة من أمره .. والسبب سبتة ومليلية المحتلتان

بتاريــخ : 10 غشت 2017 / 10:09 الأمن الإسباني في حيرة من أمره .. والسبب سبتة ومليلية المحتلتان | بوليتيك
الأمن الإسباني في حيرة من أمره .. والسبب سبتة ومليلية المحتلتان
تمكن أكثر من 200 مهاجر سري في الآونة الأخيرة ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء من اقتحام السياج الحدودي المحيط بمدينتي سبتة ومليلية، بعدما استطاعوا تجاوز رجال الأمن المغاربة والإسبان.

"شوف تيفي "

تمكن أكثر من 200 مهاجر سري في الآونة الأخيرة ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء من اقتحام السياج الحدودي المحيط بمدينتي سبتة ومليلية، بعدما استطاعوا تجاوز رجال الأمن المغاربة والإسبان.

وقد اتهمت عناصر في الحرس المدني الإسباني المملكة المغربية "برفع يدها" وعدم اعتراض المهاجرين مشيرة إلى أنها "تجهل أسباب غضب السلطات المغربية".

فيما حاول قرابة 300 مهاجر سري من دخول المدينتين عبر البوابات التي تستعمل عادة كمعبر حدودي، حيث نجح يوم الاثنين المنصرم 187 شخصا من أصل 300 من الدخول.

ولم ييأس آلاف المهاجرين السريين من محاولة دخول مدينة سبتة، حيث تمكن 200 مهاجرا من بينهم من دخول المدينة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وأوردت صحيفة "الكونفيدونسيال" الإسبانية المعروفة بقربها من الأجهزة الأمنية في مدريد عن أعضاء في الحرس الوطني الإسباني، حديثهم عن "رفع المغرب ليده" بخصوص ملف الهجرة السرية، بقصد "بعث رسائل لحكومة راخوي".

ويرى مراقبون أن هذه التطورات يراد بها إعادة ملف طلب المغرب من أسبانيا التفاوض حول سبتة ومليلية المحتلتين.

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شوف تيفي سبتة مليلية المغرب إسبانيا الهجرة السرية

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