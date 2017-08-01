 مثير..بسبب الحرارة المفرطة التي تجاوزت معدلاتها الطبيعية: دولة عربية تمنح الموظفين عطلة رسمية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل: خبر صادم يهز مدينة خريبكة وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل: خبر صادم يهز مدينة خريبكة وهاشنو وقع

الشرطة القضائية بتطوان تستدعي محامي حراك-الريف عبد الصادق البوشتاوي | بوليتيك

الشرطة القضائية بتطوان تستدعي محامي حراك-الريف ''عبد الصادق البوشتاوي''

عاجل: حصلاتو الكاميرا..شفر تيليفون من قلب محل تجاريوهاشنو وقع ليه | حوادث و حقوق

عاجل: حصلاتو الكاميرا..شفر تيليفون من قلب محل تجاريوهاشنو وقع ليه

بعد وفاة راقصة مغربية واعتزال أخرى: إعدام راقصة مصرية شنقا تورطت في جريمة قتل | حوادث و حقوق

بعد وفاة راقصة مغربية واعتزال أخرى: إعدام راقصة مصرية شنقا تورطت في جريمة قتل

الأمن الإسباني في حيرة من أمره .. والسبب سبتة ومليلية المحتلتان | بوليتيك

الأمن الإسباني في حيرة من أمره .. والسبب سبتة ومليلية المحتلتان

مثير..بسبب الحرارة المفرطة التي تجاوزت معدلاتها الطبيعية: دولة عربية تمنح الموظفين عطلة رسمية | مجتمع

مثير..بسبب الحرارة المفرطة التي تجاوزت معدلاتها الطبيعية: دولة عربية تمنح الموظفين عطلة رسمية

حريق بالحسيمة.. وهذه هي الخسائر المسجلة | حوادث و حقوق

حريق بالحسيمة.. وهذه هي الخسائر المسجلة

هذه هي جنسية منفذ عملية الدهس التي استهدفت جنودا ضواحي باريس | دولي

هذه هي جنسية منفذ عملية الدهس التي استهدفت جنودا ضواحي باريس

مجلس النواب يختتم دورته الربيعية | بووز

مجلس النواب يختتم دورته الربيعية

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

مثير..بسبب الحرارة المفرطة التي تجاوزت معدلاتها الطبيعية: دولة عربية تمنح الموظفين عطلة رسمية

بتاريــخ : 10 غشت 2017 / 09:41 مثير..بسبب الحرارة المفرطة التي تجاوزت معدلاتها الطبيعية: دولة عربية تمنح الموظفين عطلة رسمية | مجتمع
مثير..بسبب الحرارة المفرطة التي تجاوزت معدلاتها الطبيعية: دولة عربية تمنح الموظفين عطلة رسمية
وجهت الحكومة العراقية جميع الدوائر والوزارات التابعة لها بتعطيل الدوام الرسمي، الخميس 10 غشت، بسبب ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها، وذلك حسب ما كشف عنه موقع ''روسيا اليوم''.

"شوف تيفي"

وجهت الحكومة العراقية جميع الدوائر والوزارات التابعة لها بتعطيل الدوام الرسمي، الخميس 10 غشت، بسبب ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها، وذلك حسب ما كشف عنه موقع "روسيا اليوم".

وأوضح الموقع الروسي الناطق باللغة العربية أن بيان للأمانة العامة لرئاسة الحكومة، ذكر أن توقعات دائرة الأحوال الجوية العراقية، تشير إلى أن درجات الحرارة في العراق ستكون يوم الخميس بحدود 50 مئوية.

وأكد ذات الموقع أن دول الشرق الأوسط، تواجه ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، خلال فصل الصيف في السنوات الأخيرة، فيما شهدت ارتفاعا قياسيا هذا العام، فقد شهدت مناطق من الإمارات وإيران ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة، التي وصلت إلى 60 درجة في شهر يوليوز، كما وصلت درجة الحرارة في جدة، بالسعودية ، إلى 53 درجة، أما في جنوب المغرب، الذي يعتبر أكثر برودة نسبيا، فوصلت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، تراوحت بين 42 و47 درجة خلال الشهر الماضي، كما وصلت درجة الحرارة في مدينة البصرة، جنوبي العراق، إلى 53 درجة، يوم 22 يوليوز.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الحكومة العراقية روسيا اليوم اللغة العربية الحرارة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثير وبالفيديو..حراكة وصلوا على قارب مطاطي لشاطئ مليء بالمصطافين عن طريق الخطأ | مجتمع

مثير وبالفيديو..''حراكة'' وصلوا على قارب مطاطي لشاطئ مليء بالمصطافين عن طريق الخطأ

عاجل وبالفيديو والصور..خارجون عن القانون بغاو يشعلوها في الحسيمة بعد جنازة الراحل عماد العتابي..وها شنو وقع | مجتمع

عاجل وبالفيديو والصور..خارجون عن القانون بغاو يشعلوها في الحسيمة بعد جنازة الراحل عماد العتابي..وها شنو وقع

شاب يقوم بمبادرة رائعة وهاشنو دار منين تزوج بهاذ العروس | مجتمع

شاب يقوم بمبادرة رائعة وهاشنو دار منين تزوج بهاذ العروس

عاجل..بعد نشر خبر اختطافها على شوف تيفي..إيقاف خاطفة الطفلة أريج بتازة ووالدها يكشف عن تفاصيل مثيرة | مجتمع

عاجل..بعد نشر خبر اختطافها على شوف تيفي..إيقاف خاطفة الطفلة أريج بتازة ووالدها يكشف عن تفاصيل مثيرة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شهادة مؤلمة من شاب متشرد.. كنعس فالزنقة لا فراش لا مْحنة و تشردت بسباب طلاق الوالدين | بــووز
منذ 22 دقيقة

شهادة مؤلمة من شاب متشرد.. كنعس فالزنقة لا فراش لا مْحنة و تشردت بسباب طلاق الوالدين

قبل عيد الأضحى.. شوفو أثمنة الكيران فمحطة ولاد زيان فكازا | بــووز

قبل عيد الأضحى.. شوفو أثمنة ''الكيران'' فمحطة ولاد زيان فكازا

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 10 غشت 2017 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 10 غشت 2017 | شوف تيفي

أحوال الطقس : 10 غشت 2017 | الطقس

أحوال الطقس : 10 غشت 2017

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل: خبر صادم يهز مدينة خريبكة وهاشنو وقع | حوادث و حقوق
منذ 20 دقيقة

عاجل: خبر صادم يهز مدينة خريبكة وهاشنو وقع

الشرطة القضائية بتطوان تستدعي محامي حراك-الريف عبد الصادق البوشتاوي | بوليتيك

الشرطة القضائية بتطوان تستدعي محامي حراك-الريف ''عبد الصادق البوشتاوي''

عاجل: حصلاتو الكاميرا..شفر تيليفون من قلب محل تجاريوهاشنو وقع ليه | حوادث و حقوق

عاجل: حصلاتو الكاميرا..شفر تيليفون من قلب محل تجاريوهاشنو وقع ليه

بعد وفاة راقصة مغربية واعتزال أخرى: إعدام راقصة مصرية شنقا تورطت في جريمة قتل | حوادث و حقوق

بعد وفاة راقصة مغربية واعتزال أخرى: إعدام راقصة مصرية شنقا تورطت في جريمة قتل

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.