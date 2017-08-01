مثير..بسبب الحرارة المفرطة التي تجاوزت معدلاتها الطبيعية: دولة عربية تمنح الموظفين عطلة رسمية ﻿

وجهت الحكومة العراقية جميع الدوائر والوزارات التابعة لها بتعطيل الدوام الرسمي، الخميس 10 غشت، بسبب ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها، وذلك حسب ما كشف عنه موقع ''روسيا اليوم''.

"شوف تيفي"

وجهت الحكومة العراقية جميع الدوائر والوزارات التابعة لها بتعطيل الدوام الرسمي، الخميس 10 غشت، بسبب ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها، وذلك حسب ما كشف عنه موقع "روسيا اليوم".

وأوضح الموقع الروسي الناطق باللغة العربية أن بيان للأمانة العامة لرئاسة الحكومة، ذكر أن توقعات دائرة الأحوال الجوية العراقية، تشير إلى أن درجات الحرارة في العراق ستكون يوم الخميس بحدود 50 مئوية.

وأكد ذات الموقع أن دول الشرق الأوسط، تواجه ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، خلال فصل الصيف في السنوات الأخيرة، فيما شهدت ارتفاعا قياسيا هذا العام، فقد شهدت مناطق من الإمارات وإيران ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة، التي وصلت إلى 60 درجة في شهر يوليوز، كما وصلت درجة الحرارة في جدة، بالسعودية ، إلى 53 درجة، أما في جنوب المغرب، الذي يعتبر أكثر برودة نسبيا، فوصلت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، تراوحت بين 42 و47 درجة خلال الشهر الماضي، كما وصلت درجة الحرارة في مدينة البصرة، جنوبي العراق، إلى 53 درجة، يوم 22 يوليوز.