حريق بالحسيمة.. وهذه هي الخسائر المسجلة ﻿

أتى حريق ، اندلع أمس الأربعاء، على مساحة 5ر4 هكتار من غابة بوسكور التابعة للجماعة القروية إزمورن (إقليم الحسيمة).

"شوف تيفي" و م ع

أتى حريق ، اندلع أمس الأربعاء، على مساحة 5ر4 هكتار من غابة بوسكور التابعة للجماعة القروية إزمورن (إقليم الحسيمة).

وقال المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر معزوز الحسن ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، إن "الجهود متواصلة للسيطرة على الحريق ".

وأضاف أن من بين الصعوبات التي تواجهها فرق التدخل وعورة التضاريس وهبوب رياح قوية تساعد على انتشار الحريق.

وأوضح أن الأشجار المتضررة هي من نوع العرعار والصنوبر الحلبي ، فضلا عن أصناف أخرى من الغطاء النباتي ، مشيرا إلى أن أسباب الحريق لم تحدد بعد .

وسجل أن عناصر الوقاية المدنية والمياه والغابات والقوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي تبذل جهودا كبيرة لإخماد الحريق .

وأشار المسؤول الإقليمي إلى أنه تمت تعبئة عدة وسائل للسيطرة على الحريق منها طائرات متخصصة في إخماد الحرائق وشاحنات للوقاية المدنية .