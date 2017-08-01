هذه هي جنسية منفذ عملية الدهس التي استهدفت جنودا ضواحي باريس ﻿

كشفت وسائل إعلام أن منفذ عماية الدهس والتي استهدفت جنودا ضواحي باريس أمس الأربعاء، هو جزائري الجنسية، مولود عام 1980، وهو غير معروف لدى الأجهزة الأمنية المكلفة ملفات الإرهاب، إلا أن هنالك مخالفة في

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام أن منفذ عماية الدهس والتي استهدفت جنودا ضواحي باريس أمس الأربعاء، هو جزائري الجنسية، مولود عام 1980، وهو غير معروف لدى الأجهزة الأمنية المكلفة ملفات الإرهاب، إلا أن هنالك مخالفة في حقه تتعلق بدخوله الأراضي الفرنسية بطريقة غير قانونية.

وكانت قوات الأمن الفرنسية، قد أوقفت منفذ عملية الدهس التي استهدفت، أمس، عدداً من العسكريين كانوا يقومون بأعمال الدورية في ضاحية بباريس، تضم عدداً من أجهزة مكافحة الإرهاب؛ خصوصاً الدائرة العامة للأمن الداخلي.

وأكدت مصادر إعلامية فرنسية أن الجزائري دهس المنفذ بالسيارة التي استأجرها ستة عسكريين كانوا ينتشرون مع رفقائهم في وسط ضاحية لوفالوا بيريه، شمال غربي باريس، في إطار عملية "سانتينال" المناهضة للإرهاب، ثم لاذ المعتدي بالفرار نحو الطريق السريع بين باريس وكاليه، إلا أن أفراد الشرطة لاحقوه وأطلقوا النار عليه وأصابوه بعدة رصاصات.