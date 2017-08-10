بالصور..شوفوا كيفاش جزائري مقيم بالنمسا ركب المترو وتفاجئ بالرئيس بجانبه ﻿

تفاجأ مواطن جزائري يقيم بدولة النمسا عندما صعد للميترو بوقوف رئيس الدولة المذكورة بجانبه، حيث استغل الفرصة والتقط صورة سيلفي بجواره.

''شوف تيفي''

تفاجأ مواطن جزائري يقيم بدولة النمسا عندما صعد للميترو بوقوف رئيس الدولة المذكورة بجانبه، حيث استغل الفرصة والتقط صورة سيلفي بجواره.

وكتب المواطن المذكور على الصورة "ألكسندر فان" رئيس جمهورية النمسا متوجها إلى مقر عمله برئاسة الجمهورية!"، مضيفا "لاحظوا معي الرئيس واقف لا يوجد كرسي

فارغ و لا أحد قربه يهوس ويصفق بالروح بالدم.... لأن شعب النمسا لا يصنع الطغاة والجاهلين ..ولا يحمي الفاسدين".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة المنشورة، حيث اعتبروا أن الرجل أبان عن تواضع كبير افتقده السياسيون الحزائريون في الوقت الراهن، بل إن أبسط

وأصغر مسؤول، لا يرضى بالتنقل مع المواطنين إلا على سيارة الخدمة الفارهة.