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عااجل.. حريق مهول بورشة للخشب بمراكش وها أشنو وقع

بتاريــخ : 10 غشت 2017 / 03:39 عااجل.. حريق مهول بورشة للخشب بمراكش وها أشنو وقع | حوادث و حقوق
عااجل.. حريق مهول بورشة للخشب بمراكش وها أشنو وقع
حريق مهول شب بورشة كبيرة للأخشاب بالمجمع رقم 8 بحي سيدي بودشيش بالمدينة العتيقة لمراكش، خلف خسائر مادية جسيمة، في الورشة التابعة لجمعية الازدهار لفنون الصناعة التقليدية.

''شوف تيفي''

حريق مهول شب بورشة كبيرة للأخشاب بالمجمع رقم 8 بحي سيدي بودشيش بالمدينة العتيقة لمراكش، خلف  خسائر مادية جسيمة، في الورشة التابعة لجمعية الازدهار لفنون الصناعة التقليدية.

و كشفت مصادر محلية قبل قليل من ليلة يومه الأربعاء - الخميس، أن والي جهة مراكش عبد الفتاح لبجيوي التحق بعين المكان لمواكبة جهود مختلف المصالح للسيطرة على الحريق المهول الذي اندلع بقوة في الورشة.

والتحقت بعين المكان مصالح الأمن، وممثلي السلطات المحلية،  وعناصر الوقاية المدنية التي تجندت للسيطرة على الحريق المهول وإخماده، فيما سجل اختناق أحد عناصر الوقاية المدنية الذي تم إخراجه من منطقة الحريق لتلقي الإسعافات. 

ووفق المصادر ذاتها، فإن قنينة غاز  صغيرة كانت وراء اندلاع الحريق، في انتظار نتائج التحقيق الذي تم فتحه من طرف المصالح الأمنية.

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تحقيق حريق مراكش ورشة

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