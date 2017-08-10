 جد مروع..شفار تحاماو عليه صحاب شرع اليد في القنيطرة كانو غادي يقتلوه..والعصا اللي خذا صعيبة بزاف+صور ﻿
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جد مروع..شفار تحاماو عليه صحاب شرع اليد في القنيطرة كانو غادي يقتلوه..والعصا اللي خذا صعيبة بزاف+صور

بتاريــخ : 10 غشت 2017 / 02:35 جد مروع..شفار تحاماو عليه صحاب شرع اليد في القنيطرة كانو غادي يقتلوه..والعصا اللي خذا صعيبة بزاف+صور | حوادث و حقوق
جد مروع..شفار تحاماو عليه صحاب شرع اليد في القنيطرة كانو غادي يقتلوه..والعصا اللي خذا صعيبة بزاف+صور
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي يومه الأربعاء، مقطع فيديو جد خطير، يوثق لحظة سقوط لص بين يدي ''صحاب شرع اليد'' الذين انهالوا بالضرب عليه بطريقة كادت أن تنتهي بمفارقته الحياة نظرا

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي يومه الأربعاء، مقطع فيديو جد خطير، يوثق لحظة سقوط لص بين يدي "صحاب شرع اليد" الذين انهالوا بالضرب عليه بطريقة كادت أن تنتهي بمفارقته الحياة نظرا لطبيعة المواد التي تم استخدامها في الاعتداء عليه.

ويظهر هذا الفيديو العشرات من الأشخاص وهم يحاصرون شابا بمدينة القنيطرة قيل إنه لص تم ضبطه متلبسا بالسرقة، حيث تعرض للضرب بالهراوات والصناديق الخشبية قبل أن يستطيع الفرار بمساعدة أشخاص آخرين.

وتفاعل النشطاء مع هذا الفيديو، حيث طالب الجميع "صحاب شرع اليد" بالتوقف عن مثل هذه الممارسات التي قد تنتهي بجرائم بشعة، وتسليم اللصوص إلى المصالح الأمنية بدل الاعتداء عليهم.

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