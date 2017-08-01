مثير..التفحيط بالسيارات يهدد حياة المواطنين بطنجة..وها شنو دار الأمن ﻿

أوقفت عناصر شرطة المرور بولاية طنجة في حدود الساعة الثانية من صباح يومه الأربعاء، سائق سيارة خفيفة على مستوى المدار ''اكسبو 2012''، وذلك بعدما تم ضبطه يسوق سيارته بسرعة مفرطة، معرضا حياة المواطنين

"شوف تيفي"

أوقفت عناصر شرطة المرور بولاية طنجة في حدود الساعة الثانية من صباح يومه الأربعاء، سائق سيارة خفيفة على مستوى المدار "اكسبو 2012"، وذلك بعدما تم ضبطه يسوق سيارته بسرعة مفرطة، معرضا حياة المواطنين ومستعملي الطريق للخطر باستخدام ما يسمى بـ "التفحيط".

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فقد تم فتح بحث قضائي مع السائق المشتبه به، والذي تبين بأنه فرنسي من أصل مغربي، ذلك في انتظار عرضه على النيابة العامة المختصة فور انتهاء إجراءات البحث، بينما تم إيداع السيارة بالمحجز البلدي.

وشدد المصدر ذاته على أن شرطة المرور تمت تعبئتها لزجر أصحاب السيارات الذين يقومون بعروض خطيرة ببعض المدارات الطرقية في أوقات متأخرة من الليل والتي تعرقل حركة السير والجولان وتهدد أمن وسلامة مستعملي الطريق.