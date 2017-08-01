 خادم الحرمين الشريفين يعرب عن شكره للملك محمد السادس بخصوص إشادته بجهود الحكومة السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام ﻿
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خادم الحرمين الشريفين يعرب عن شكره للملك محمد السادس بخصوص إشادته بجهود الحكومة السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام

بتاريــخ : 10 غشت 2017 / 02:17 خادم الحرمين الشريفين يعرب عن شكره للملك محمد السادس بخصوص إشادته بجهود الحكومة السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام | دولي
خادم الحرمين الشريفين يعرب عن شكره للملك محمد السادس بخصوص إشادته بجهود الحكومة السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام
أعرب خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عن شكره وتقديره للملك محمد السادس، بخصوص إشادة الملك بجهود الحكومة السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

"شوف تيفي"+"و م ع"

أعرب خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عن شكره وتقديره للملك محمد السادس، بخصوص إشادة الملك بجهود الحكومة السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، إن خادم الحرمين الشريفين أعرب عن شكره وتقديره للملك لما عبر عنه جلالته في رسالته الموجهة إلى الفوج الأول من الحجاج المغاربة المتوجهين إلى الديار المقدسة، و"تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، التي أشاد فيها الملك محمد السادس بجهود حكومة المملكة العربية السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وتوفير كل أسباب الراحة لهم".

وقال خادم الحرمين الشريفين، تضيف الوكالة، "إن هذه الرسالة إنما تعكس عمق العلاقة الأخوية بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين، وتعبر عن تقدير الملك محمد السادس لكل ما تبذله المملكة من إمكانات وما توفره من قدرات لتمكين ضيوف الرحمن من أداء حجهم ونسكهم براحة واطمئنان".

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