بالفيديو .. كاظم الساهر يكشف حقيقة منعه من دخول الكويت وها شنو قال ﻿

نشر الفنان العراقي كاظم الساهر عبر صفحته الرسمية على موقع ''فيسبوك''، تسجيلا صوتيا له، يكشف من خلاله حقيقة منعه من دخول الكويت، ويرد على الهجمة التي تعرض لها مؤخرًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد

"شوف تيفي"

نشر الفنان العراقي كاظم الساهر عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، تسجيلا صوتيا له، يكشف من خلاله حقيقة منعه من دخول الكويت، ويرد على الهجمة التي تعرض لها مؤخرًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الشائعات التي انتشرت بشأن سفره للغناء بالكويت بعد غياب دام 28 عامًا، والمطالبات بمنعه من دخولها بسبب دعمه لنظام الراحل صدام حسين.

وتقدم كاظم الساهر بالشكر لجمهوره الكويتي والعراقي، "لوقفتهم الرائعة والكبيرة ضد ادعاءات وافتراءات كاذبة وسخيفة، قوبلت بالرفض من الشارع الكويتي والعراقي معًا"

كما أكد على أنه "لم يتغير منذ دخوله الفن، ولا اهتمامات لديه سوى الفن الجميل ونشر الصفاء والسلام والمحبة والود والفرح، وأنه لا شأن له بالسياسة".

وقال الفنان العراقي: "إن الهجمة والاتهامات التي يتعرض لها، مصدرها أشخاص قليلون لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة، تحركهم الغيرة والحقد والحسد".