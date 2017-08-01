عطلة البرلمانيين تحرم الوالدين من التغطية الصحية لأبنائهم ﻿

أغلقت المؤسسة التشريعية أبواب قاعة الجلسات العمومية بالمجلسين المشكلين للبرلمان بعد نهاية دورة أبريل من السنة التشريعية 2017-2017 يوم أمس الثلاثاء، وسط جدال حول الحصيلة سواء من خلال التصويت على

شوف تيفي



أغلقت المؤسسة التشريعية أبواب قاعة الجلسات العمومية بالمجلسين المشكلين للبرلمان بعد نهاية دورة أبريل من السنة التشريعية 2017-2017 يوم أمس الثلاثاء، وسط جدال حول الحصيلة سواء من خلال التصويت على مشاريع القوانين أومراقبة عمل الحكومة.



وكان أبرز إخفاقات المؤسسة التشريعية حسب العديد من المتتبعين للشأن البرلماني، هو تأجيل إخراج مشروع قانون بمتابة مدونة التغطية الصحية لتشمل الوالدين رغم تصريح سابق لمحمد يتيم بمجلس النواب بأن المرسوم المتعلق بالتطبيق جاهز وينتظر فقط مصادقة مجلس النواب.



وصرح نائب برلماني ''لشوف تيفي'' أن مشروع القانون أحيل على مجلس المستشارين منذ مدة وأنه لم يتم بعد مناقشتة والتصويت على مواده، مؤكدا بأنه سيتم تأجيله إلى شهر أكتوبر المقبل بسبب العطلة البرلمانية، حيث سيتم مناقشته بمجلس المستشارين ثم بعد ذلك الإحالة على مجلس النواب الذي سيصادق أو يرفض التعديلات التي قد يقرها المستشارون، مايعني أن الوالدين لن يستفيدوا من التغطية الصحية لأبنائهم إلى السنة المقبلة على أقل تقدير