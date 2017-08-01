مرة أخرى..عالم يحذر من موعد نهاية العالم وها أشنو قال ﻿

مرة أخرى، حذر العالم ديفيد ميد، من احتمال اصطدام الكوكب الغامض ''نيبيرو'' بالأرض، حيث تقول نظريته الغريبة إن كسوف الشمس الذي سيشهده كوكبنا هذا الشهر، سيشير إلى أن هذا الكوكب، الذي لم يلاحظه العلماء

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مرة أخرى، حذر العالم ديفيد ميد، من احتمال اصطدام الكوكب الغامض ''نيبيرو'' بالأرض، حيث تقول نظريته الغريبة إن كسوف الشمس الذي سيشهده كوكبنا هذا الشهر، سيشير إلى أن هذا الكوكب، الذي لم يلاحظه العلماء سابقا، على وشك الاصطدام بالأرض.

وكشف موقع ''روسيا اليوم'' أمس الأربعاء أن العالم ''ميد'' يستخدم عدة مقاطع من الكتاب المقدس، لدعم ادعاءاته الغريبة، وعلى الرغم من عدم وجود أدلة على الكوكب الخفي، الذي اعتبرته ناسا سابقا مجرد ''خدعة إنترنت''، إلا أن العديد من الأشخاص يعتقدون أنه حقيقي.

وأضافت المصادر ذاتها أنه قد غيرت النظرية الغريبة موعد ضرب الكوكب للأرض، حيث ادعى ميد أن ''الكسوف الأمريكي الكبير'' القادم، سيشير إلى الموعد الحقيقي، حيث أن ''ميد'' قال في حديث إعلامي أن الكسوف الأمريكي الكبير الذي سيحدث، يوم 21 غشت القادم، وسيكون إشاراة واضحة.

وكان في وقت سابق من هذا العام، قد ادعى ''ميد'' أن ''نيبيرو'' سيصطدم مع الأرض في أكتوبر، بعد أن تم توجيهه من خلال سحب الجاذبية التابعة لـ ''نجم ثنائي'' توأم الشمس.