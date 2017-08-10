عاجل وبالفيديو والصور..خارجون عن القانون بغاو يشعلوها في الحسيمة بعد جنازة الراحل عماد العتابي..وها شنو وقع ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن خارجين عن القانون، حاولوا استغلال جنازة الراحل عماد العتابي، وقاموا يومه الأربعاء بأعمال يمكن وصفها بالإجرامية بمدينة الحسيمة، أسفرت عن إصابة عنصرين من القوات العمومية وإلحاق

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' أن خارجين عن القانون، حاولوا استغلال جنازة الراحل عماد العتابي، وقاموا يومه الأربعاء بأعمال يمكن وصفها بالإجرامية بمدينة الحسيمة، أسفرت عن إصابة عنصرين من القوات العمومية وإلحاق خسائر مادية بسيارة تابعة لهذه القوات بعدما تم إضرام النيران بها.

وأكدت مصادرنا من عين المكان أن هؤلاء الخارجين عن القانون لا علاقة لهم بأبناء الريف الصادقين المعروفون بسلميتهم، مؤكدا بأن المعنيين بالأمر، حاولوا خلق الفتنة ليلة اليوم داخل مدينة الحسيمة رغم أن جنازة الراحل جرت مراسيمها خارج المدينة الريفية وبالتحديد بمقبرة إيار أزكاغ.

وأضاف ذات المصدر أن الخارجين عن القانون، حاولوا استغلال الجنازة المهيبة للمرحوم عماد العتابي التي مرت في أجواء عادية، ودخلوا في مواجهات خطيرة مع أفراد القوات العمومية أسفرت عن الحصيلة المذكورة.