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بالصور..إشاعة ترعب المغاربة: سقوط نيزك بمنطقة اشتوكة واستنفار عسكري

بتاريــخ : 10 غشت 2017 / 00:24 بالصور..إشاعة ترعب المغاربة: سقوط نيزك بمنطقة اشتوكة واستنفار عسكري | حوادث و حقوق
بالصور..إشاعة ترعب المغاربة: سقوط نيزك بمنطقة اشتوكة واستنفار عسكري
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي يومه الأربعاء مجموعة من الصور الخاصة بنشرات إخبارية عربية، تشير إلى أن نيزكا سيسقط بمنطقة اشتوكة أيت باها بالمغرب وهو ما تسبب في حالة استنفار

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي يومه الأربعاء مجموعة من الصور الخاصة بنشرات إخبارية عربية، تشير إلى أن نيزكا سيسقط بمنطقة اشتوكة أيت باها بالمغرب وهو ما تسبب في حالة استنفار عسكري بهذه المنطقة.

وفور تداول هذه الصور "المفبركة"، تفاعل النشطاء بكثافة، حيث عبر العديد من المغاربة النشطاء عن غضبهم الشديد من نشر مثل هذه الصورة، موضحين أن العديد منهم شعروا بالرعب والهلع الشديد قبل أن يتبين لهم أنها مفبركة وما ورد بها مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة.

واستغل ناشرو هذه الصور تداول خبر يفيد أن بعض الخبراء، توقعوا أن نهاية العالم من المحتمل أن تكون شهر شتنبر المقبل وهو ما جعل نشطاء مغاربة، يربطونه بالصور المنشورة.

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المغرب شوف تيفي مواقع التواصل الاجتماعي نيزك نشرات إخبارية

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