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أول ظهور لعبد الرحمن اليوسفي بعد خطاب العرش

بتاريــخ : 10 غشت 2017 / 00:14 أول ظهور لعبد الرحمن اليوسفي بعد خطاب العرش | بوليتيك
أول ظهور لعبد الرحمن اليوسفي بعد خطاب العرش
عاد من جديد عبد الرحمن اليوسفي، رئيس الحكومة السابق للظهورخلال احتفالات عيد العرش المقامة في أثينا بداية شهر غشت الحالي بعد غياب دام لأشهر بسبب تعرضه لوعكة صحية .

"شوف تيفي"

عاد من جديد عبد الرحمن اليوسفي، رئيس الحكومة السابق للظهورخلال احتفالات عيد العرش المقامة في أثينا بداية شهر غشت الحالي بعد غياب دام لأشهر بسبب تعرضه لوعكة صحية .

وقد حضر اليوسفي احتفالات عيد العرش رفقة زوجته الفرنسية ماري هيلين بعد تلبية دعوى القنصل العام بالسفارة المغربية في العاصمة اليونانية أثينا، فيما يعد هذا أول ظهور لرئيس الحكومة السابق، منذ زيارة الملك محمد السادس له في المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية منذ أشهر.

يذكر أن الاحتفال حضره مجموعة من سفراء الدول و الوزراء و كبار الشخصيات وأعضاء السلك الدبلوماسي، إلى جانب نخبة من الأسماء التي تنتمي إلى عوالم الاقتصاد والأعمال والثقافة والفن والإعلام.

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أول ظهور لعبد الرحمن اليوسفي بعد خطاب العرش

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