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مثير وغير متوقع.. هذا ما قررته الحكومة الفرنسية في حق زوجة الرئيس ماكرون

بتاريــخ : 10 غشت 2017 / 00:10 مثير وغير متوقع.. هذا ما قررته الحكومة الفرنسية في حق زوجة الرئيس ماكرون | دولي
مثير وغير متوقع.. هذا ما قررته الحكومة الفرنسية في حق زوجة الرئيس ماكرون
أعلنت الحكومة الفرنسية أن بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لن تحصل على لقب السيدة الأولى وميزانية خاصة بها، وذلك إثر نجاح عريضة ضد مقترح لتعديل وضع زوجة الرئيس.

شوف تيفي

أعلنت الحكومة الفرنسية أن بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لن تحصل على لقب السيدة الأولى وميزانية خاصة بها، وذلك إثر نجاح عريضة ضد مقترح لتعديل وضع زوجة الرئيس.

وكشفت مصادر فرنسية أنه من المقرر أن يصدر خلال الأيام القليلة القادمة في فرنسا "ميثاق شفافية" يوضح دور زوجة الرئيس، لكن مساعدي الرئيس أصروا على أن دورها سيقتصر على أنشطة علنية ولن يتضمن أي تأثير سياسي.

ومن المقرر أن يوضح ميثاق الشفافية دور زوجة الرئيس بشكل نهائي، إضافة إلى الكشف لأول مرة عن عدد مساعديها وتكلفة أنشطتها على الميزانية الفرنسية.

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فرنسا بريجيت ماكرون رئيس حكومة

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