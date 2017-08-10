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تعرف على الفنانين الذين هنئوا سعد المجرد

بتاريــخ : 9 غشت 2017 / 23:50 تعرف على الفنانين الذين هنئوا سعد المجرد | ثقافة و فنون
تعرف على الفنانين الذين هنئوا سعد المجرد
لا حديث اليوم سوى عن جديد الفنان المغربي سعد المجرد الذي تربع على عرش الارقام القياسية حيث تمكن من تحقيق أربعة ملايين ونصف مشاهدة لفيديو كليب أغنيته ''Let go''، وبهذه المناسبة قدمت نخبة من الفنانين

"شوف تيفي"

لا حديث اليوم سوى عن جديد الفنان المغربي سعد المجرد الذي تربع على عرش الارقام القياسية حيث تمكن من تحقيق أربعة ملايين ونصف مشاهدة لفيديو كليب أغنيته "Let go"، وبهذه المناسبة قدمت نخبة من الفنانين المغاربة التهاني له عبر موقع التواصل الاجتماعي" إنستغرام".

ونشر الفنان الشاب "إيهاب أمير" صورة سعد مرفقا إياها بتدوينة يبدي اعجابه بالأغنية ويهنئه عليها

 

فيما تمنى الفنان المغربي أحمد شوقي أن تكون في صدارة الأغاني.

 

وعبر الفنان المراكشي محمد رضى عن فرحته الشديدة بالأغنية الجديدة بالقول: " ‏1000 مبروك لصديقي وأخي العزيز سعد لمجرد بالمزيد من التألق ‏وإصرارك وتفانيك لفنك هم سر نجاحك ".

ونال كليب الأغنية الجديدة إعجاب الممثل « عدنان موحجة »، إذ علق قائلا: « كليب زوين وأغنية زوينة … صاحبي سعد الله يكمل عليك بالخير ويفرجها عليك ».

كما هنأت المغنية خولة مجاهد الفنان المجرد على العمل الغنائي الجديد.

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ليت جو سعد لمجرد فنانين المغاربة شوف تيفي

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