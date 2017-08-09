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خطير.. مقتل فنان راب شهير خلال تبادل لإطلاق الرصاص

بتاريــخ : 9 غشت 2017 / 23:38 خطير.. مقتل فنان راب شهير خلال تبادل لإطلاق الرصاص | دولي
خطير.. مقتل فنان راب شهير خلال تبادل لإطلاق الرصاص
انتهى تبادل لإطلاق النار قبل يومين أمام مطعم للبيتزا، بولاية اطلنطا بالولايات المتحدة الامريكية بمقتل فنان الراب الشهير جبريل عبد الرحمن الشهير بـ ''يونج مازي'' عن عمر يناهز 31 عاما.

"شوف تيفي "

انتهى تبادل لإطلاق النار قبل يومين أمام مطعم للبيتزا، بولاية اطلنطا بالولايات المتحدة الامريكية بمقتل فنان الراب الشهير جبريل عبد الرحمن الشهير بـ "يونج مازي" عن عمر يناهز 31 عاما.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام عالمية يومه الأربعاء، فقد كان مغني الراب قد أصيب منذ ثمانية أشهر بالرصاص أثناء دخوله أحد المطاعم، ونجا من الحادث، حيث لم تكن هذه المرة الأولى التي يصاب بها يونج في حادثة من هذا النوع، اذ تعرض مغني الراب يونج مازي لإطلاق النار 12 مرة، نجا منها جميعا، الأمر الذي جعله يكتب تغريدة شهيرة عقب تعرضه لإطلاق نار قال فيها : "لقد جعلني الله مضادا للرصاص".

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