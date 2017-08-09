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فضيحة وبالصور..موظف بقناة عالمية يشاهد فيديو جنسي على المباشر

بتاريــخ : 9 غشت 2017 / 22:53 فضيحة وبالصور..موظف بقناة عالمية يشاهد فيديو جنسي على المباشر | منوعات
فضيحة وبالصور..موظف بقناة عالمية يشاهد فيديو جنسي على المباشر
نشرت وسائل إعلام عالمية ليلة يومه الاربعاء، صورا من مقطع فيديو لقناة ''bbc'' الإخبارية أثناء تقديم المذيعة المدعوة ''صوفي راورث'' البالغة من العمر 49 عاماً لنشرة الأخبار، ويظهر في المشهد الخلفي لها، قيام

"شوف تيفي "

نشرت وسائل إعلام عالمية ليلة يومه الاربعاء، صورا من مقطع فيديو لقناة "bbc" الإخبارية أثناء تقديم المذيعة المدعوة "صوفي راورث" البالغة من العمر 49 عاماً لنشرة الأخبار، ويظهر في المشهد الخلفي لها، قيام أحد موظفي هيئة الإذاعة البريطانية "bbc"، بمشاهدة مقطع جنسي.

وحسب موقع صحيفة "دايلي ميل" البريطانية فقد تفاعل ملايين النشطاء بتويتر مع فيديو الفضيحة، حيث تساءل الجميع عن دواعي تمرير مشاهد جنسية في بث مباشر للأخبار.

وأوضح الموقع ذاته أن المذيعة صوفي راورث، كانت تقدّم فقرة على الهواء مباشرة، عن انتصار منتخب الكريكيت الإنكليزي على فريق جنوب إفريقيا، ليظهر خلفها المشهد الجنسي، وقد فتحت هيئة الإذاعة البريطانية تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة.

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المغرب شوف تيفي الفضيحة المشهد الجنسي بي بي سي

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