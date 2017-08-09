عاجل..بعد نشر خبر اختطافها على شوف تيفي..إيقاف خاطفة الطفلة أريج بتازة ووالدها يكشف عن تفاصيل مثيرة ﻿

كشف والد الطفلة '' أريج'' التي تم اختطافها من طرف سيدة بمارتيل في اتصال له مع ''شوف تيفي '' قبل قليل من ليلة يومه الأربعاء، أن المصالح الأمنية، تمكنت من العثور عليها بقطار بتازة برفقة خاطفتها التي تم

"شوف تيفي "

كشف والد الطفلة " أريج" التي تم اختطافها من طرف سيدة بمارتيل في اتصال له مع "شوف تيفي " قبل قليل من ليلة يومه الأربعاء، أن المصالح الأمنية، تمكنت من العثور عليها بقطار بتازة برفقة خاطفتها التي تم اعتقالها.

وأضاف والد الطفلة أن مواطنين بالقطار الذي غادر مدينة طنجة في اتجاه مدينة تازة، انتابتهم شكوك أن الطفلة مع السيدة قد تكون هي من تم تداول صورتها بمواقع التواصل الاجتماعي ليتم إبلاغ المصالح الأمنية التي حلت بمحطة مدينة تازة وأوقفت الخاطفة.

وأكد المتحدث أن مصالح الأمن أرسلت له صورا لطفلته عبر الواتساب، موضحا بأن خاطفتها قامت بتعنيفها حيث بين فحصها وجود أثار ضرب بمناطق مختلفة بجسدها.

وأضاف والد أريج أن أفراد من أسرته يتواجدون بمدينة تازة في طريقهم إلى مركز الشرطة من أجل استلامها.