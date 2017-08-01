مثير وحصري.. بعد فيديو نجاة اعتابو نايضة في المجلس البلدي في الخميسات وها أشنو واقع ﻿

مباشرة بعد الفيديو الذي سجلته الفنانة نجاة اعتابو في قلب مدينة الخميسات، وكشفت من خلاله عن كوارث تعيشها المدينة، كشف مصدر جيد الاطلاع لـ''شوف تيفي'' أن حركة غير عادية يعرفها المجلس البلدي للخميسات.

شوف تيفي

مباشرة بعد الفيديو الذي سجلته الفنانة نجاة اعتابو في قلب مدينة الخميسات، وكشفت من خلاله عن كوارث تعيشها المدينة، كشف مصدر جيد الاطلاع لـ"شوف تيفي" أن حركة غير عادية يعرفها المجلس البلدي للخميسات.

وأضاف المصدر ذاته أن لا حديث داخل دواليب المجلس سوى عن نجاة اعتابو التي عرت واقع المدينة في فيديو مثير للغاية وغير مسبوق.

المصدر ذاته قال إن جماعة الخميسات لا تتوفر حتى على هاتف ثابت، ولا يمكن التواصل مع المسؤولين إلا عبر الهواتف النقالة، وأن الأرقام الثابتة تستعمل فقط للفاكسات فقط لا غير.

جدير بالذكر أن الفيديو الذي سجلته نجاة اعتابو كان بمثابة صدمة للعديد من المسؤولين، وتفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي.