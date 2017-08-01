 بالفيديو.. الملك يتجول بدون بروتوكول في شوارع مارتيل والناس فرحانين ﻿
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بالفيديو.. الملك يتجول بدون بروتوكول في شوارع مارتيل والناس فرحانين

بتاريــخ : 9 غشت 2017 / 22:07 بالفيديو.. الملك يتجول بدون بروتوكول في شوارع مارتيل والناس فرحانين | بوليتيك
بالفيديو.. الملك يتجول بدون بروتوكول في شوارع مارتيل والناس فرحانين
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، ظهر خلاله الملك محمد السادس وهو يقوم بجولة بواسطة سيارته الرمادية المكشوفة، وهو ما جعل العشرات من المواطنين يتفاعلون معبرين عن

"شوف تيفي "

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، ظهر خلاله الملك محمد السادس وهو يقوم بجولة بواسطة سيارته الرمادية المكشوفة، وهو ما جعل العشرات من المواطنين يتفاعلون معبرين عن سعادتهم الكبيرة لرؤيته.

وحسب ناشري الفيديو فإن تفاصيله جرت صباح يومه الأربعاء، حيث تفاعل العشرات من المواطنين مع الملك الذي بادلهم التحية خلال قيامه بجولته بشوارع مدينة مارتيل بدون بروتوكول.

وتفاعل آلاف المغاربة النشطاء مع الفيديو، حيث عبر العديد منهم عن إعجابهم الكبير به وبالطريقة التي تفاعل بها الملك محمد السادس مع أبناء شعبه.

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المغرب شوف تيفي الملك محمد السادس مارتيل

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