سار للفنانين المغاربة.. هذا ما قررته وزارة الثقافة بخصوص الدعم المالي للفرق المسرحية ﻿

أخيرا وبعد سلسلة نضالات قام بها العديد من الفنانين المغاربة للحصول على مستحقات الدعم المالي الموجه للفرق المسرحية في دورته الأولى لسنة 2017، من المنتظر أن يتم صرف الدفعة الأولى خلال أيام، حسب ما كشف

شوف تيفي

أخيرا وبعد سلسلة نضالات قام بها العديد من الفنانين المغاربة للحصول على مستحقات الدعم المالي الموجه للفرق المسرحية في دورته الأولى لسنة 2017، من المنتظر أن يتم صرف الدفعة الأولى خلال أيام، حسب ما كشف عنه مصدر جيد الاطلاع لـ"شوف تيفي".

وأضاف المصدر ذاته أنه أخيرا وزارة الثقافة تضرب موعدا لأداء المستحقات المالية للفرق المسرحية، بعد اجتماع تم أمس الثلاثاء بمقر وزارة الثقافة والاتصال، جمع بين أعضاء لجنة الحوار التي تنوب عن المسرحيين المتضررين، ولطفي المريني الكاتب العام للوزارة المعنية، بالإضافة لمقرر عن الوزارة.

وأضاف المصدر ذاته أن الوزارة حصلت على الغلاف المالي الإجمالي المرصود للدورة الأولى لدعم المشاريع المسرحية، حيث تم تكليف لجنة مكونة من موظفين من الوزارة، بالاشتغال على ملفات المشاريع المستفيدة من الدعم المسرحي، في شطره الأول، وذلك لجرد الحالات المستوفية للشروط اللازمة، قصد صرف دفعاتها.

يأتي هذا في وقت مازال الغموض يلف الدفعة الثانية، حيث كشف المصدر ذاته أن البث في ملفات الدورة الثانية للدعم بيد وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج.